Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 7–8 серпня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

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Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 7–8 серпня?

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Місяць розповідає

25-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, сприятливий для усамітнення — лише наодинці з собою можна буде дослухатися до своєї інтуїції та діяти відповідно до її «підказок».

Місяць рекомендує

Справами, запланованими на цей час, потрібно займатися навіть попри все — не варто упускати обставини, сприятливі для втілення саме цих — конкретних — проєктів. Відповідь на важливе питання слід шукати в знаках, які надсилатиме Всесвіт, та у снах: головне — правильно тлумачити і те, і те.

Місяць застерігає

Зараз не найкращий час для активних дій — рівень енергії знижуватиметься до нуля, тому варто її зберегти й не витрачати на розв’язання питань, які цілком можуть зачекати. Бездіяльність — теж не вихід із ситуації: бажано знайти заняття, яке не забере сил, а, навпаки, додасть їх — наприклад, хобі. У жодному разі не варто втручатися в конфлікти — особливо, якщо вони не мають до нас жодного стосунку: великий ризик залишитися винними перед його учасниками і з того, і з іншого боку.

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