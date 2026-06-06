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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 7 червня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.
Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 7 червня?
Місяць розповідає
День категорично не підходить для початку нових справ, що для вихідного не стільки «мінус», скільки «плюс»: зірки радять присвятити його відпочинку.
Місяць рекомендує
Час сприятливий для спілкування з людьми з оточення, сьогодні вдасться порозумітися навіть із найнепримиреннішими опонентами — потрібно цим скористатися. Можна також здобувати нові знання, навіть якщо йтиметься про самоосвіту — вона може мати значення не тільки для загального розвитку, а й для практичного застосування.
Місяць застерігає
Необхідно виявляти максимальну обережність на фізичному рівні, що особливо важливо під час занять спортом, на які нас потягне у вихідний день. Під ударом перебуває хребет, який необхідно поберегти.
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