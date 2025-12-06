ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Астрологія
38
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 7 грудня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 7 грудня?

Місяць розповідає

День, коли чужа думка посилено впливає на нас, а оточення наполегливо нав’язує свою точку зору, яку в будь-який інший час ми вважали б неприйнятною. Дуже важливо протистояти такому впливу, інакше згодом доведеться пошкодувати про те, що було зроблено під чужим тиском.

Місяць рекомендує

Важливо аналізувати все, що говоритимуть нам інші люди, і робити з почутого правильні висновки. Можливо, в результаті друзі та приятелі виявляться зовсім не такими, якими ми звикли їх сприймати, але це логічні втрати.

Місяць застерігає

Якщо ми не хочемо, щоб оточення думало і говорило про нас погано, не варто робити це самим — відповідь-бумеранг прилетить негайно.

Дата публікації
Кількість переглядів
38
