- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 38
- Час на прочитання
- 2 хв
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 7 грудня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 7 грудня?
Місяць розповідає
День, коли чужа думка посилено впливає на нас, а оточення наполегливо нав’язує свою точку зору, яку в будь-який інший час ми вважали б неприйнятною. Дуже важливо протистояти такому впливу, інакше згодом доведеться пошкодувати про те, що було зроблено під чужим тиском.
Місяць рекомендує
Важливо аналізувати все, що говоритимуть нам інші люди, і робити з почутого правильні висновки. Можливо, в результаті друзі та приятелі виявляться зовсім не такими, якими ми звикли їх сприймати, але це логічні втрати.
Місяць застерігає
Якщо ми не хочемо, щоб оточення думало і говорило про нас погано, не варто робити це самим — відповідь-бумеранг прилетить негайно.
Читайте також: