Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 7 листопада
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 7 листопада?
Місяць розповідає
День, коли головне — йти до мети, яку ми собі намітили, до того ж, вона має бути своєю, а не нав’язаною нашим оточенням — друзями, родичами чи громадською думкою.
Місяць рекомендує
Домогтися успіху можна, тільки працюючи швидко і наполегливо, якщо ж зволікати і гальмувати, то, найімовірніше, досягти бажаного не вдасться.
Місяць застерігає
Не варто витрачати запас енергії, якою ми володітимемо в цей час, на дрібниці — на порядку денному мають стояти тільки глобальні проєкти, для роботи над якими складуться сприятливі обставини. Надмірна емоційність, яку ми сьогодні можемо відчувати, завадить реалізації важливих проєктів і внесе дисонанс у стосунки з оточенням — як колегами, так і близькими людьми.
