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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
359
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 7 листопада

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 7 листопада?

Місяць розповідає

День, коли все, що, образно кажучи, ми зробили протягом попереднього місячного циклу, дасть свої перші «паростки». За ними можна буде судити, як ми прожили цей місяць — чи використали ми енергію, отриману від Всесвіту, з користю для себе, чи витратили її даремно.

Місяць рекомендує

Удача чекає на тих, хто займається бізнесом: існує велика ймовірність серйозних проривів у його розвитку — наприклад, можна буде укласти угоду, яка в результаті принесе значний прибуток. У спілкуванні з оточенням цього дня необхідно дотримуватися дистанції, до того ж це стосується не тільки сторонніх, а й близьких людей: саме вони — самі того не бажаючи — можуть дуже боляче нас зачепити.

Місяць застерігає

На роботі не можна об’єднуватися в коаліції одних співробітників проти інших і дружити проти когось, інакше можна опинитися у вкрай неприємному становищі, з якого важко буде виплутатися. Перш ніж поставити свій підпис під документом, необхідно ретельно його вивчити — в іншому разі помилка, припущена кимось, зокрема друкарська, в майбутньому може стати причиною серйозної проблеми.

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