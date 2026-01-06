Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 7 січня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 7 січня?

Місяць розповідає

Нинішній день — час негативної, небезпечної для людей енергетики, тому особливо важливо дотримуватися всіх рекомендацій, які дають кожному з нас зірки.

Місяць рекомендує

Убезпечити себе від неї можна буде, максимально скоротивши спілкування з оточенням, особливо з тими людьми, хто стабільно викликає в нас негативні емоції. Зайняти час, що звільнився, можна, зайнявшись тим, що дасть змогу поєднати приємне з корисним, — наприклад, читанням.

Місяць застерігає

Небезпечно вступати в конфлікти: по-перше, нам не вийти з них переможцями, а по-друге, вони можуть стати причиною серйозної сутички з людьми, які затаять злість і мститимуть нам за кожної зручної — і навіть незручної — нагоди.

