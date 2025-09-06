ТСН у соціальних мережах

76
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 7 вересня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Фото автора: Галина Корольова Галина Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 7 вересня?

Місяць розповідає

День світової гармонії, коли необхідно домагатися чистоти у всьому — від власної душі до навколишнього світу загалом.

Місяць рекомендує

Нинішній день бажано провести на самоті, але якщо такої можливості не випаде, потрібно хоча б якнайменше спілкуватися з тими, хто вас оточує.

Місяць застерігає

Не варто братися за реалізацію нових проєктів, та й роботу над старими, розпочатими енну кількість часу тому, теж краще відкласти — користі від роботи, навіть домашньої, однаково не буде, тож краще присвятити день відпочинку — як і належить у вихідний. У жодному разі не можна ледарювати, відмовляючись від своїх повсякденних — господарських — обов’язків: бездіяльний режим може затягнутися надовго і порушить робочі плани наступного тижня.

