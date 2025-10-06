- Дата публікації
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 7 жовтня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 7 жовтня?
Місяць розповідає
Нинішній день — час радості й веселощів, який зірки радять присвятити спілкуванню з людьми, що нам приємні, — рідними, друзями, коханими. Протягом цієї місячної доби нас супроводжуватиме гарний настрій, який не можна дозволити зіпсувати нікому, тим паче, що охочих зробити це не бракуватиме.
Місяць рекомендує
Можна розпочинати роботу над новими проєктами — їхня реалізація виявиться успішною. Бажано налагоджувати стосунки з близькими людьми, особливо якщо останнім часом вони погіршилися. Необхідно приділити увагу власному здоров’ю: навіть якщо воно не подає сигналів про порятунок, профілактичний огляд не завадить.
Місяць застерігає
Незважаючи на потужний приплив енергії, від занять спортом сьогодні краще відмовитися — вони загрожують неприємними наслідками аж до серйозних травм.
