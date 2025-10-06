Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 7 жовтня

Місяць / © Credits

Реклама

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 7 жовтня?

Місяць розповідає

Нинішній день — час радості й веселощів, який зірки радять присвятити спілкуванню з людьми, що нам приємні, — рідними, друзями, коханими. Протягом цієї місячної доби нас супроводжуватиме гарний настрій, який не можна дозволити зіпсувати нікому, тим паче, що охочих зробити це не бракуватиме.

Реклама

Місяць рекомендує

Можна розпочинати роботу над новими проєктами — їхня реалізація виявиться успішною. Бажано налагоджувати стосунки з близькими людьми, особливо якщо останнім часом вони погіршилися. Необхідно приділити увагу власному здоров’ю: навіть якщо воно не подає сигналів про порятунок, профілактичний огляд не завадить.

Місяць застерігає

Незважаючи на потужний приплив енергії, від занять спортом сьогодні краще відмовитися — вони загрожують неприємними наслідками аж до серйозних травм.

Читайте також: