Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 8 червня

Місяць / © Credits

Реклама

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо прислухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 8 червня?

Реклама

Місяць розповідає

День, коли негатив витатиме в повітрі, і лише від нас самих залежить, піддамося ми енергетиці зла чи ні.

Місяць рекомендує

Необхідно подбати про те, щоб незважаючи на початок робочого тижня, провести день у спокої та зосередженості на своєму внутрішньому світі. Спілкуватися можна — й потрібно — лише з приємними людьми, інших краще проігнорувати.

Місяць застерігає

Свою правоту не варто доводити з позиції сили, краще дозволити опонентові залишитися зі своєю думкою. Небажано брати близько до серця неприємну інформацію, яка властива цьому місячному дню, а в наш час — і зовсім може збільшитися в рази. Потрібно знайти можливість переключитися на приємні моменти, які, попри все, можна знайти. Небезпечно також вступати в дискусії та суперечки, навіть якщо здаватиметься, що уникнути їх не можна.

Читайте також:

Реклама

Новини партнерів