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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
138
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 8 липня

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 8 липня?

Місяць розповідає

Не найлегший день місячного календаря, який, як правило, приносить випробування всім без винятку. Втім, є й хороша новина, і вона полягає в такому: якщо дослухатися до порад Місяця та зірок, цей час вдасться провести практично без втрат або хоча б максимально мінімізувавши їх.

Місяць рекомендує

Роздратованість, яку ми відчуватимемо від самого ранку, вже в середині дня може перерости у відверту агресію, через яку можна сказати й зробити багато чого такого, що ускладнить нам життя на тривалий час уперед. Уникнути такого розвитку подій можна, стримуючи свої емоції та перемикаючись з негативу на позитив, який можна знайти навіть у наш непростий період.

Місяць застерігає

Цього дня краще утриматися від надання допомоги іншим людям, які можуть звертатися за підтримкою та порадою. Занадто велика ймовірність опинитися втягнутим у чужий конфлікт, який особисто до нас не має жодного стосунку, а от наслідки такого посередництва можуть бути найнепередбачуванішими.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
138
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