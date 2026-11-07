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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
317
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 8 листопада

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 8 листопада?

Місяць розповідає

День, коли у жодному разі не можна допускати в себе негатив, який би вигляд — а він може бути привабливим — він не набрав.

Місяць рекомендує

Нервове напруження, яке може відчуватися від самого ранку, необхідно знімати за допомогою улюбленого заняття; головне — знайти для нього час у своєму робочому графіку. Небажано навіть слухати плітки, якими ділитимуться колеги, а вже брати участь в інтригах та закулісних іграх — взагалі неприпустимо: потрібно пам’ятати, що з цими людьми доведеться працювати й надалі.

Місяць застерігає

Не варто вступати в суперечки, навіть якщо тема здасться цікавою чи викликає хвилювання: існує велика ймовірність того, що не вдасться стримати емоції, а вони, як відомо, не є найкращим доказом правоти. Також важливо утримуватися від негативних слів і думок: незабаром вони можуть втілитися в життя, завдавши комусь шкоди, а звідти вже недалеко до повернення енергетичного бумеранга.

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