Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 8 вересня

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 8 вересня?

Місяць розповідає

Один з найлегших і найгармонійніших днів місячного циклу, який ідеально підходить для відпочинку й релаксу. Оскільки професійна діяльність, незважаючи на понеділок, успішною не буде, зірки радять зайнятися улюбленою справою.

Місяць рекомендує

Професійні обов’язки необхідно виконувати без зайвого ентузіазму — він лише завадить досягти мети. По важливу пораду — як професійну, так й особисту — потрібно звернутися до близької людини — в її словах не буде особистої зацікавленості, а, отже, її можна дотримуватися.

Місяць застерігає

Категорично небажано нікого ображати: навіть якщо людина гідна різкої одповіді, не можна опускатися до її рівня і грубити у відповідь — своє погане до неї ставлення можна висловити, просто проігнорувавши її. Небажано розпорошуватися на дрібні справи, які заберуть сили й енергію, проте ні на крок не наблизять вас до поставленої мети, тож треба зосередитися на одній — основній меті — і не відступати від неї.