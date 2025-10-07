ТСН у соціальних мережах

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 8 жовтня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 8 жовтня?

Місяць розповідає

День, коли ми можемо зрадити себе, прийнявши на віру думку інших — не завжди доброзичливо налаштованих щодо нас — людей, що не найкращим чином позначиться як на нашому внутрішньому світі загалом, так і на настрої зокрема.

Місяць рекомендує

Необхідно приділити максимум часу близьким людям — насамперед, дітям, інакше згодом доведеться шкодувати про те, що дорослі їх, як кажуть у таких випадках, проґавили. Поповнити запас енергії, нестача якої цього дня відчуватиметься як ніколи гостро, можна буде, зайнявшись улюбленою справою: необхідно обов’язково знайти для неї час.

Місяць застерігає

Брехати коханій людині — навіть задля порятунку — небажано в будь-який день, але сьогодні брехня буде особливо небезпечною: вона дуже скоро виявиться, завдавши стосункам непоправної шкоди.

