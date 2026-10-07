Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 8 жовтня

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 8 жовтня?

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Місяць розповідає

День, коли варто відволіктися від буденної метушні та турбот і, відмовившись від розв’язання матеріальних проблем, зосередитися на духовних — моральних та етичних — питаннях. Неприємних сюрпризів можна не побоюватися, від людей із оточення на підступи теж чекати не доводиться, тому цей час можна вважати спокійним і відносно безпечним.

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Місяць рекомендує

Енергію в цей час, незважаючи на те, що її не бракуватиме, варто витрачати лише на справді важливі та потрібні справи, все інше краще на деякий час відкласти вбік — особливо це стосується професійної та побутової рутини. Дуже важливо приділити увагу близьким людям — друзям і родичам, особливо тим, хто досяг похилого віку: таке спілкування виявиться не тільки необхідним, але й корисним.

Місяць застерігає

Небажано братися за роботу над новими проєктами, ухвалювати важливі рішення та робити серйозні кроки в особистому житті — успіху в таких випадках досягти не вдасться, тому всі ці дії слід відкласти до більш сприятливого періоду. Дуже важливо стежити за здоров’ям: не варто навантажувати ноги — особливо їхню нижню частину, потрібно харчуватися лише свіжими та якісними продуктами, а також відмовитися від алкоголю.

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