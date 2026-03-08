ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
129
Час на прочитання
1 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 9 березня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 9 березня?

Місяць розповідає

День, коли успіх чекає лише на ті проєкти, до яких ми довго й ретельно готувалися — їхня кількість нарешті перейде в якість.

Місяць рекомендує

У всьому місячному циклі годі й шукати кращого часу для того, щоб попрацювати над своєю самооцінкою: її підвищення дасть змогу перейти на новий — вищий — рівень у професійному та особистому плані. Час також сприятливий для проведення будь-яких фінансових операцій — вони виявляться максимально успішними.

Місяць застерігає

Не можна слухати чутки та плітки, які дійдуть до нас у цей час, і, тим паче, вірити їм, особливо якщо це стосуватиметься рідних і близьких — не варто ображати їх недовірою.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
129
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie