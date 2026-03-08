Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 9 березня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 9 березня?

Місяць розповідає

День, коли успіх чекає лише на ті проєкти, до яких ми довго й ретельно готувалися — їхня кількість нарешті перейде в якість.

Місяць рекомендує

У всьому місячному циклі годі й шукати кращого часу для того, щоб попрацювати над своєю самооцінкою: її підвищення дасть змогу перейти на новий — вищий — рівень у професійному та особистому плані. Час також сприятливий для проведення будь-яких фінансових операцій — вони виявляться максимально успішними.

Місяць застерігає

Не можна слухати чутки та плітки, які дійдуть до нас у цей час, і, тим паче, вірити їм, особливо якщо це стосуватиметься рідних і близьких — не варто ображати їх недовірою.

