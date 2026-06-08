Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 9 червня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 9 червня?

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Місяць розповідає

День, коли потрібно братися за реалізацію проєктів, які тривалий час перебували у стадії розроблення, тепер же для їхнього втілення в життя складуться максимально сприятливі умови.

Місяць рекомендує

Можна розв’язувати будь-які питання — як професійного, так і особистого характеру: оскільки люди будуть налаштовані одне до одного максимально доброзичливо, необхідної згоди вдасться домогтися без зусиль. Можна розмовляти і домовлятися з коханими людьми: спілкування може бути складним, але необхідним, звісно, якщо ми хочемо налагодити стосунки, що забуксували.

Місяць застерігає

Не можна кидати вже розпочату справу, щоб зайнятися іншою — навіть якщо вона здасться цікавішою і привабливішою: потрібно зачекати з різкими рухами — дуже швидко стане зрозуміло, що таке рішення було неправильним.

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