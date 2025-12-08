ТСН у соціальних мережах

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 9 грудня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 9 грудня?

Місяць розповідає

День, коли необхідно звертати увагу на будь-які знаки, які надсилатиме доля, — один із них передбачить розвиток прийдешніх подій.

Місяць рекомендує

Ініціатива не тільки не стане карною, а й буде всіляко вітатися: щоправда, стосуватися вона, незважаючи на понеділок, має насамперед побутових питань, які перед святом потрібно вирішити на відмінно.

Місяць застерігає

Не можна нікого обдурювати, навіть якщо вам здаватиметься, що брехня, як заведено казати в таких випадках, на порятунок: коли її виявлять, є великий ризик потрапити у вкрай неприємне становище. Небажано вірити на слово навіть найближчим людям: з якоїсь — можливо, незалежної від них — причини вони можуть ввести нас в оману, самі того не бажаючи.

