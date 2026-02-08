ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
22
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 9 лютого

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 9 лютого?

Місяць розповідає

Сьогодні завдяки посиленню розумових та інтелектуальних здібностей ми отримаємо нові знання, які дають змогу правильно орієнтуватися в постійно мінливих життєвих обставинах.

Місяць рекомендує

Можна з’ясовувати стосунки з близькою людиною: сьогодні і вона, і ми будемо налаштовані на розв’язання взаємних проблем, тож зможемо почути і, головне, зрозуміти, чого хоче інший.

Місяць застерігає

Не можна відмовляти в допомозі тим, хто нас про неї попросить: важливо пам’ятати, що закон бумеранга працює безвідмовно, тож ми пожнемо те, що посіяли, а вже гарним воно буде чи поганим — залежить лише від нас самих. Також категорично не рекомендується нікого обманювати — ані інших, ані себе. Особливо небезпечно видавати бажане за дійсне: неправда однаково виявиться, а ми опинимося в незручному становищі.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
22
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie