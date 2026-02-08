Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 9 лютого

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 9 лютого?

Місяць розповідає

Сьогодні завдяки посиленню розумових та інтелектуальних здібностей ми отримаємо нові знання, які дають змогу правильно орієнтуватися в постійно мінливих життєвих обставинах.

Місяць рекомендує

Можна з’ясовувати стосунки з близькою людиною: сьогодні і вона, і ми будемо налаштовані на розв’язання взаємних проблем, тож зможемо почути і, головне, зрозуміти, чого хоче інший.

Місяць застерігає

Не можна відмовляти в допомозі тим, хто нас про неї попросить: важливо пам’ятати, що закон бумеранга працює безвідмовно, тож ми пожнемо те, що посіяли, а вже гарним воно буде чи поганим — залежить лише від нас самих. Також категорично не рекомендується нікого обманювати — ані інших, ані себе. Особливо небезпечно видавати бажане за дійсне: неправда однаково виявиться, а ми опинимося в незручному становищі.

