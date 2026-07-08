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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
84
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 9 липня

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 9 липня?

Місяць розповідає

Активний і насичений день, протягом якого не можна втрачати жодної хвилини — згодом доведеться пошкодувати про таку марнотратність.

Місяць рекомендує

Можна ставати до роботи над новими проєктами, які давно були в планах: їх реалізація виявиться перспективною та результативною — як у кар’єрному, так і у фінансовому плані. Цього дня люди будуть схильні йти одне одному назустріч і допомагати в будь-яких ситуаціях — варто скористатися обставинами, щоб розв’язати важливі питання, які самотужки не вдається зрушити з мертвої точки.

Місяць застерігає

Небажано відволікатися від роботи, яку виконуєте, на будь-які інші справи, чи то розмова телефоном, спілкування в месенджерах чи перекус біля холодильника — це стосується, насамперед, тих, хто працює віддалено. Такі паузи, навіть якщо вони нетривалі, завадять виконати роботу, заплановану на цей час.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
84
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