- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 97
- Час на прочитання
- 2 хв
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 9 листопада
Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 9 листопада?
Місяць розповідає
День вважається на рідкість сприятливим для початку роботи над будь-якими — зокрема й дуже складними — проєктами, та оскільки цього разу він випадає на вихідний, поспішати з цим не варто, проте можна зробити перші кроки, які незабаром приведуть до успіху.
Місяць рекомендує
Усі наявні проблеми — переважно господарського характеру — розв’язуватимуться начебто самі собою, без жодних зусиль з нашого боку. Час, який вивільнився, бажано присвятити відпочинку. Також можна — й потрібно — продумувати нові професійні проєкти, ідеї яких давно крутяться в голові: важливо прорахувати навіть найдрібніші деталі, тоді вже завтра можна починати втілювати їх у життя.
Місяць застерігає
Можна спілкуватися з усіма, окрім найближчих і найкоханіших людей: існує ймовірність серйозної сварки, тому зірки радять тримати в цей час бодай невелику дистанцію.
