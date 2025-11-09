ТСН у соціальних мережах

Астрологія
97
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 9 листопада

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 9 листопада?

Місяць розповідає

День вважається на рідкість сприятливим для початку роботи над будь-якими — зокрема й дуже складними — проєктами, та оскільки цього разу він випадає на вихідний, поспішати з цим не варто, проте можна зробити перші кроки, які незабаром приведуть до успіху.

Місяць рекомендує

Усі наявні проблеми — переважно господарського характеру — розв’язуватимуться начебто самі собою, без жодних зусиль з нашого боку. Час, який вивільнився, бажано присвятити відпочинку. Також можна — й потрібно — продумувати нові професійні проєкти, ідеї яких давно крутяться в голові: важливо прорахувати навіть найдрібніші деталі, тоді вже завтра можна починати втілювати їх у життя.

Місяць застерігає

Можна спілкуватися з усіма, окрім найближчих і найкоханіших людей: існує ймовірність серйозної сварки, тому зірки радять тримати в цей час бодай невелику дистанцію.

