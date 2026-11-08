Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 9 листопада

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і напрямок нашої діяльності, тому дуже важливо прислухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 9 листопада?

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Місяць розповідає

День, коли складати план роботи на найближче майбутнє не лише можна, а й потрібно, тим більше, що сьогодні на думку спадатимуть справді геніальні ідеї — залишиться лише подумати про їх втілення у життя.

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Місяць рекомендує

Обговорювати професійні теми з колегами по роботі сьогодні бажано в неформальній обстановці — так вдасться швидше знайти спільну мову.

Місяць застерігає

Затятість, яку ми вирішимо виявити сьогодні, не лише на жоден сантиметр не наблизить нас до поставленої мети, а й навпаки, віддалить нас від неї, тож не варто за всяку ціну наполягати на своєму. Також небажано спілкуватися з керівництвом навіть телефоном, тим паче — потрапляти йому на очі: якщо з’явиться така можливість, потрібно, незважаючи на початок тижня, взяти відгул і вирушити на природу.

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