ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
148
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 9 листопада

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і напрямок нашої діяльності, тому дуже важливо прислухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 9 листопада?

Місяць розповідає

День, коли складати план роботи на найближче майбутнє не лише можна, а й потрібно, тим більше, що сьогодні на думку спадатимуть справді геніальні ідеї — залишиться лише подумати про їх втілення у життя.

Місяць рекомендує

Обговорювати професійні теми з колегами по роботі сьогодні бажано в неформальній обстановці — так вдасться швидше знайти спільну мову.

Місяць застерігає

Затятість, яку ми вирішимо виявити сьогодні, не лише на жоден сантиметр не наблизить нас до поставленої мети, а й навпаки, віддалить нас від неї, тож не варто за всяку ціну наполягати на своєму. Також небажано спілкуватися з керівництвом навіть телефоном, тим паче — потрапляти йому на очі: якщо з’явиться така можливість, потрібно, незважаючи на початок тижня, взяти відгул і вирушити на природу.

Читайте також:

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie