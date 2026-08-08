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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
362
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 9 серпня

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 9 серпня?

Місяць розповідає

День, коли дуже легко втратити енергію, яка — через постійні сварки та конфлікти — буде витікати в невідомому напрямку.

Місяць рекомендує

Енергію, яку дарують зірки та природа, слід витрачати розумно: не варто навіть намагатися зробити все й одразу, краще планомірно розподіліть завдання на весь день.

Місяць застерігає

Не варто братися за серйозні проєкти — краще зосередитися на монотонних побутових справах, під час виконання яких важко щось зіпсувати. Сили, які ми маємо, краще витратити на розв’язання професійних, особистих і побутових питань. Усі придбання, зроблені цього дня, виявляться з прихованим браком, який виявиться не одразу, а через деякий час, коли повертати придбане назад буде вже пізно, тому від шопінгу рекомендується утриматися.

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