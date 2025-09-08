Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 9 вересня

Місяць / © Credits

Реклама

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 9 вересня?

Місяць розповідає

День, коли навіть найвпевненіша в собі людина може бути схильною до чужого впливу. Приймаючи на віру чиюсь думку, легко можна стати її жертвою, тож варто — перш ніж до когось дослухатися — поставити собі запитання: навіщо він цього говорить? Цілком можливо, що відповідь дуже нас здивує.

Місяць рекомендує

День сприятливий для фінансових операцій будь-якого масштабу, та все ж найуспішнішими виявляться ті, які не передбачають надто серйозних витрат.

Реклама

Місяць застерігає

Не варто робити чужу роботу, навіть якщо про це дуже проситимуть: вигоди — як моральної, так і матеріальної — від цього однаково отримати не вдасться, а час і сили будуть витрачені намарно. Також у жодному разі не можна нікого обманювати — ані вдома, ані на роботі: брехнян рано чи пізно буде викрита і поставить у незручне становище, що не найкращим чином позначиться на репутації.

Читайте також: