Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 9 жовтня

Місяць / © Credits

Реклама

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 9 жовтня?

Місяць розповідає

День, коли з глибини душі кожного з нас на поверхню виходять найнеприємніші людські якості — злість, заздрість, ненависть. Також у цей час даються взнаки шкідливі звички: навіть якщо людина успішно їх позбулася, її можуть знову «спокусити» задоволенням від куріння або алкогольних напоїв — необхідно показати характер і дати своїм слабкостям відсіч.

Реклама

Місяць рекомендує

Необхідно використовувати будь-яку можливість залишитися вдома — на вулицю потрібно виходити тільки в разі крайньої необхідності — так вдасться уникнути неприємностей, які можуть на нас там чекати.

Місяць застерігає

Від зустрічей із коханою людиною, якщо, звісно, ви не хочете всерйоз і надовго з нею посваритися, потрібно відмовитися, придумавши поважний привід для відмови від зустрічі. Небезпечними можуть виявитися і нові знайомства — краще їх уникати.

Читайте також: