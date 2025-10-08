- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 272
- Час на прочитання
- 2 хв
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 9 жовтня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 9 жовтня?
Місяць розповідає
День, коли з глибини душі кожного з нас на поверхню виходять найнеприємніші людські якості — злість, заздрість, ненависть. Також у цей час даються взнаки шкідливі звички: навіть якщо людина успішно їх позбулася, її можуть знову «спокусити» задоволенням від куріння або алкогольних напоїв — необхідно показати характер і дати своїм слабкостям відсіч.
Місяць рекомендує
Необхідно використовувати будь-яку можливість залишитися вдома — на вулицю потрібно виходити тільки в разі крайньої необхідності — так вдасться уникнути неприємностей, які можуть на нас там чекати.
Місяць застерігає
Від зустрічей із коханою людиною, якщо, звісно, ви не хочете всерйоз і надовго з нею посваритися, потрібно відмовитися, придумавши поважний привід для відмови від зустрічі. Небезпечними можуть виявитися і нові знайомства — краще їх уникати.
Читайте також:
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 6 до 12 жовтня
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 6–12 жовтня
Місячний гороскоп на 6–12 жовтня: що рекомендується робити кожного дня тижня
Розлучення у знаків зодіаку: як переживають цей період Близнята, Діви, Козороги та Водолії