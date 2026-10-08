Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 9 жовтня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 9 жовтня?

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Місяць розповідає

Один із найкращих — чистих і світлих — днів місячного календаря, що має цілющу, але дуже тонку й тендітну енергетику, яку не можна порушувати різкою поведінкою та грубими словами.

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Місяць рекомендує

Чудовий результат дадуть будь-які роботи на землі: найпростіше, що можна зробити в цей час, — навести лад на дачній ділянці, провести сезонні роботи в саду чи на городі. Серед більш серйозних завдань — ремонт, будівництво будинку, висаджування дерев і чагарників, які принесуть перший урожай вже наступного року. Також можна купувати нерухомість, особливо якщо це давно було у планах, а ось продавати будинок або квартиру не варто — угода виявиться невигідною. День сприятливий і для фінансових операцій будь-якого масштабу, але тут необхідно дотриматися важливої умови — вони мають бути ретельно підготовлені та детально продумані, спонтанні дії успіхом не увінчаються.

Місяць застерігає

Не можна ображати інших людей не лише діями та словами, а й на рівні думок — такі плани, насамперед, негативно позначаться на тих, хто їх плекає. Не можна дозволяти стороннім втягувати себе в їхні конфлікти — нічого, крім неприємностей, це не принесе.

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