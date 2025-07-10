ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
100
Час на прочитання
1 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 11 липня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, що серйозно впливає на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 11 липня?

Місяць розповідає

День, коли важливо знаходити привід для радості в будь-якій дрібниці, навіть якщо це доведеться робити силоміць. Сумувати, засмучуватися і тужити категорично забороняється — такі почуття спричинять різноманітні неприємності.

Місяць радить

Можна ставати до реалізації важливого проєкту — сил для нього має вистачити: потрібно скористатися енергією, яку ви накопичили останнім часом. Необхідно «відпустити» свої почуття та емоції, не приховувати їх у собі — в іншому разі — невідомо, де, коли і, головне, яким чином вони можуть виплеснутися назовні.

Місяць застерігає

Алкоголь небажано вживати навіть у мінімальних кількостях — наслідки можуть виявитися найнепередбачуванішими. Також бажано уникати фізичних вправ — наслідком одного необережного руху може стати небажана травма або розтягнення.

Читайте також:

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
100
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie