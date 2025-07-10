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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 11 липня
Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, що серйозно впливає на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 11 липня?
Місяць розповідає
День, коли важливо знаходити привід для радості в будь-якій дрібниці, навіть якщо це доведеться робити силоміць. Сумувати, засмучуватися і тужити категорично забороняється — такі почуття спричинять різноманітні неприємності.
Місяць радить
Можна ставати до реалізації важливого проєкту — сил для нього має вистачити: потрібно скористатися енергією, яку ви накопичили останнім часом. Необхідно «відпустити» свої почуття та емоції, не приховувати їх у собі — в іншому разі — невідомо, де, коли і, головне, яким чином вони можуть виплеснутися назовні.
Місяць застерігає
Алкоголь небажано вживати навіть у мінімальних кількостях — наслідки можуть виявитися найнепередбачуванішими. Також бажано уникати фізичних вправ — наслідком одного необережного руху може стати небажана травма або розтягнення.
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