Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 16 липня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 16 липня?

Місяць розповідає

День, коли навколишній простір підказуватиме людині, як жити далі, — головне, звертати увагу на його підказки у вигляді знаків, браку яких не буде.

Місяць радить

День сприятливий для добрих справ: треба допомагати тим, хто попросить і — особливо! — тим, хто не попросить нас про це, вони особливо потребують підтримки — як моральної, так і матеріальної. Важливо спостерігати за оточенням, слухати і запам’ятовувати те, що воно каже: це дозволить зробити важливі висновки щодо його істинного, а не показного, до вас ставлення.

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Місяць застерігає

Цього дня, як і будь-якої іншого, не варто розкривати всі свої секрети малознайомим людям — невідомо, як вони розпорядяться отриманими знаннями, цілком можливо, що вони — навмисно чи мимоволі — завдадуть нам шкоди.

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