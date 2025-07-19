Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 20 липня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 20 липня?

Місяць розповідає

День несприятливий для початку нових справ — їх краще відкласти на інший, вдалий час. Місяць зменшується, енергії стає менше, накочує втома, тому потрібно завершувати проєкти, які вже розпочаті, і чекають, коли в них буде поставлено фінальну крапку.

Місяць радить

Можна — і треба — працювати над помилками: умови, що склалися сьогодні, допоможуть подивитися на себе і своє життя збоку, а потім і виправити те, що було зроблено не так, вируливши на правильну дорогу. Також необхідно працювати над своїм іміджем: чому б не звернутися до стиліста і не змінити зовнішній вигляд нехай не кардинально, але значно — можливо, тоді у нас почнеться нове життя.

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Місяць застерігає

Не варто брати на себе відповідальність за важливі справи та давати обіцянки, у виконанні яких існують хоча б найменші сумніви. Нічого не можна робити поспіхом — занадто велика ймовірність у такому ритмі упустити щось важливе або зробити помилку, яку згодом практично неможливо виправити. Також потрібно відмовитися від підвищеного фізичного навантаження — користі організму воно не принесе.

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