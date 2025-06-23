Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити цього дня 24 червня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики мають конкретну місячну добу, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо прислухатися до її порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 24 червня?

Місяць розповідає

День світлої та чистої енергетики, який астрологи радять провести невідповідним чином: легко, весело, з відчуттям свята у душі.

Місяць радить

Незважаючи на позитивну енергетику дня, зірки радять бути обережними, до того ж, це стосується всіх сфер життя та діяльності. За порадою, якщо така знадобиться, потрібно звертатися тільки до близьких людей. Можна проводити ділові переговори розпочинати роботу над проєктами, розрахованими на тривалу перспективу — наприклад, влаштовуватися на нову роботу. Час також ідеально підходить для благодійності, але допомагати слід лише тим, хто дійсно потребує підтримки, зокрема й матеріальної.

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Місяць застерігає

Дуже важливо уникати моральної напруженості, чого б — роботи чи особистого життя — вона не стосувалася. У будь-якому разі необхідно діяти спокійно, розмірено і не кваплячись, тільки в такому разі вдасться досягти успіху в просуванні до поставленої мети. Не можна ні про кого погано висловлюватися: ваші слова дійдуть до людини, про яку ви говорите, що може стати причиною серйозного конфлікту.

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