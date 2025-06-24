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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
120
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити цього дня 25 червня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо прислухатися до її порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 25 червня?

Місяць розповідає

День негативної — темної — енергетики, який, мабуть, найскладніший у всьому місячному циклі. Фізичні та моральні сили закінчуються, тому їх не вистачить, щоб протистояти негативним життєвим викликам. Особливо важко в такий час буває тим, хто має нестабільну психіку, але й іншим необхідно бути обережними.

Місяць радить

Настрій буде прагнути до нуля, тому, щоб не втягнути в вир депресії тих, хто перебуває поруч, краще скоротити спілкування, а то й зовсім відмовитися від нього. Якщо вдасться викроїти час для відпочинку, а це буде дуже корисно для морального та фізичного стану, проведення часу має бути максимально пасивним — від активних дій краще відмовитися.

Місяць застерігає

Не можна слухати — і, особливо, передавати — чутки й плітки: великий ризик прославитися як непорядна людина, яка відгукується про інших найбільш неприємним чином, применшуючи їхні переваги і перебільшуючи недоліки. Не варто легковажно ставитися до роботи — вона має бути виконана бездоганно, інакше доведеться все переробляти, та ще й керівництво висловить свої — негативні — міркування.

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Дата публікації
Кількість переглядів
120
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