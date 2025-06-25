Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити цього дня 26 червня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 26 червня?

Місяць розповідає

Нинішній місячний день вирізняє низька енергетика, наслідком якої є занепад моральних і фізичних сил: особливо слабкими та втомленими ми почуватимемося зранку, але вже у другій половині дня самопочуття — а з ним і бажання діяти — поступово почне покращуватися.

Місяць рекомендує

Витрачати дефіцитні сили необхідно ощадливо, спрямовуючи їх лише на ті справи, необхідність яких не викликає сумнівів, решту краще перенести. Починаючи роботу над важливим проєктом, головне — не поспішати, адже квапливі дії можуть не прискорити, а навпаки — уповільнити процес. Важливо також прислухатися до свого самопочуття.

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Місяць застерігає

Не можна давати волю негативним емоціям — вони можуть стати причиною нерозумних і навіть прикрих вчинків, з наслідками яких не завжди вдасться впоратися. Небажано, звісно, якщо буде така можливість, зустрічатися з близькими людьми: результатом такого спілкування може стати конфлікт, який не потрібен ні їм, ні нам.

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