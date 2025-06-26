Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити цього дня, 27 червня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 27 червня?

Місяць розповідає

Не найлегший місячний день, перша половина якого буквально наповнена негативною енергетикою. Під її впливом ми станемо не лише недовірливими та вразливими, а й надмірно чутливими та підозрілими, коли може здаватися, що люди навколо замислюють щось проти нас, хоча, звісно ж, це буде відвертим перебільшенням.

Місяць рекомендує

Можна ухвалювати важливі рішення, що стосуються як ділового, так і особистого життя, і розпочинати роботу над новим професійним проєктом, але братися до активних дій бажано лише у другій половині дня, коли позитивні енергії врівноважать негатив.

Місяць застерігає

Від фінансових операцій будь-якого масштабу треба відмовитися: у кращому разі вони просуватимуться дуже повільно, в гіршому — призведуть до збитків. Це також не найкращий час для фізичних — насамперед спортивних — навантажень, які можуть стати причиною травм. Втім, сидіти «каменем» на одному місці теж не варто — все добре у міру.

