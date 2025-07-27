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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
84
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити цього дня 28 липня

Місяць - не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Луна

Луна / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні - 28 липня?

Місяць розповідає

День кардинальних - революційних змін, які можуть не просто змінити життя, а в буквальному сенсі слова перевернути його з ніг на голову.

Місяць рекомендує

Вирішивши що-небудь зробити, потрібно мати тверду впевненість як у поставленій перед собою меті, так і у своїх силах: найменший сумнів означає, що поспішати з даним вчинком не варто - потрібно трохи зачекати. День ідеальний для маніпуляцій із волоссям - від коригувальної стрижки і фарбування волосся до повної зміни зачіски.

Місяць застерігає

Нічого не можна робити зопалу - всі дії мають бути ретельно продуманими і зваженими, інакше вони можуть призвести до небажаних результатів, про які доведеться довго шкодувати. Може скластися ситуація, за якої багато хто з нас отримає шанс помститися людині, яка колись - зокрема й дуже давно - образила нас. Зірки застерігають від такого вчинку: помста рідко призводить до чогось гарного, сьогодні ж вона буде особливо небезпечною, оскільки зашкодить не тільки - і не стільки - нашому супротивникові, скільки нам самим.

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Дата публікації
Кількість переглядів
84
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