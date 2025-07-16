Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 17 липня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 17 липня?

Місяць розповідає

День, коли майже всі відчувають слабкість, апатію та небажання щось робити: все — як у прямому, так і в переносному значенні — може падати з рук. Місяць поступово зменшується і позбавляє людей енергії, яка необхідна для елементарних побутових дій, не кажучи вже про серйозні професійні звершення. Не варто змушувати себе працювати «через не хочу», краще зменшити оберти і дозволити собі відпочити.

Місяць радить

Спілкуючись зі знайомими — і, особливо, незнайомими — людьми необхідно стримувати емоції, що вируватимуть усередині, інакше неприємностей не оминути, а ще краще сьогодні взагалі ні з ким не розмовляти.

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Місяць застерігає

День невдалий для бізнесу та старту нових проєктів, тому бажано зосередитися на дрібних побутових клопотах, а у вільний час погуляти на свіжому повітрі чи пограти з дітьми. Не варто з’ясовувати стосунки з близькою людиною — розставити всі крапки над «і» однаково не вдасться, зате зруйнувати те, що будувалося роками, можна буде легко — небажано доводити до цього. Важливо уникати знайомств: нові люди, найімовірніше, прагнуть увійти у ваше життя, щоб скористатися вашими зв’язками з корисливою метою — побудувати з ними довготривалі стосунки не вдасться.

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