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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
550
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 1 липня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 1 липня?

Місяць розповідає

День, коли у будь-якої — навіть найслабшої та наймлявішої — людини енергія битиме через край, надаючи їй сил — як фізичних, так і моральних. Однак відчуття того, що будь-яке море по коліна, а будь-яке завдання — до снаги, виявиться оманливим: свої можливості необхідно ретельно розраховувати й дозувати, тоді їх вистачить на виконання запланованих завдань.

Місяць рекомендує

Будь-яке добро, зроблене нами сьогодні, дуже швидко повернеться сторицею, тож не варто скупитися на добрі справи — благодійність може виявитися дуже вигідною справою. Важливо уважно поставитися до думок, які висловлюватиме хтось із колег: велика ймовірність почути воістину геніальну ідею, яка, якщо втілити її в життя, принесе не лише гроші, а й славу.

Місяць застерігає

Важливо стежити за кожним своїм словом: необережне висловлювання може негативно позначитися на ваших стосунках з людьми навколо: якщо сварка не входить до ваших планів, краще промовчати. Також у цей час небажано лінуватися — існує ризик втратити вдалі шанси досягти успіху у професійній діяльності, про що згодом доведеться шкодувати.

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Дата публікації
Кількість переглядів
550
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