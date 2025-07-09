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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
80
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 10 липня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 10 липня?

Місяць розповідає

День — чи хоча б деяку його частину — незважаючи на його будній статус, бажано присвятити відпочинку. Втім, це зовсім не означає, що треба не діяти — навпаки, час треба присвятити посиленій розумовій діяльності, яка стане підготовчим етапом для успішних дій у будь-якій сфері життя та роботи.

Місяць радить

Можна — і треба — миритися з людьми, з якими ми посварилися напередодні: вони теж переживають через те, що сталося, тому охоче приймуть наше бажання налагодити стосунки. Найголовніше цього дня — не дратуватися через дрібниці: навіщо витрачати свої нервові клітини, які, як відомо, не відновлюються, на те, про що вже завтра ми, найімовірніше, і не згадаємо.

Місяць застерігає

Не варто побоюватися перешкод і проблем, що виникають на професійному шляху: ми цілком можемо їх подолати, до того ж, вони не тільки не зупинять нас, а й змусять прискоритися, оскільки дисциплінують і мотивують на досягнення мети.

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Дата публікації
Кількість переглядів
80
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