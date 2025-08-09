Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 10 серпня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 10 серпня?

Місяць розповідає

Настрій зранку залишить бажати кращого, але існує простий спосіб виправити його: шукати — і знаходити — позитив навіть у негативі. Події цього дня відбуваються, як правило, не просто так — вони будуть зумовлені нашими колишніми вчинками, тобто є їх наслідком. За ними можна зробити висновок, як людина жила в попередній життєвий період і яких справ, поганих чи добрих, вона зробила більше.

Місяць радить

Пропозиція нової роботи, яка, незважаючи на вихідний, може надійти цього дня, виявиться надзвичайно вигідною, тому не варто довго над нею розмірковувати, а то її перехоплять інші. На агресивніші випади оточення не варто відповідати симетричним чином — бажано промовчати, а ще краще — побажати ворогові добра, це його обеззброїть.

Місяць застерігає

Не можна брати на себе чужі обов’язки, навіть якщо йдеться про дітей чи батьків: кожен має сам вирішувати свої проблеми, тоді в домі буде лад, а в сім’ї — мир та злагода. У жодному разі не можна дурити близьких людей — такий вчинок може призвести до серйозних наслідків: брехня дуже швидко виявиться і нам її не пробачать.

