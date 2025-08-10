Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 11 серпня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 11 серпня?

Місяць розповідає

Труднощі, які можуть виникати на нашому шляху цього дня, мають одну мету: подивитися, як ми на них реагуватимемо. Якщо людина рухається до поставленої мети, незважаючи на жодні перешкоди, найближчим часом вона може розраховувати на успіх — як у професійному, так і в особистому житті. Якщо ж спасує і відмовиться від боротьби, то залишиться, як то кажуть, біля розбитого корита.

Місяць радить

Можна робити закупи для дому — від побутової хімії до текстилю та прикрас: всі придбання виявляться надзвичайно вдалими, а деякі ще й дістануться за вигідною — акційною — ціною.

Місяць застерігає

Небажано перебувати в центрі загальної уваги — краще відійти в тінь, де можна буде спокійно спостерігати за поведінкою оточення і робити з цього важливі висновки. Важливо також стримати емоції та не вступати у суперечки та конфлікти — вибратися з них буде непросто.