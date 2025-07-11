ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
341
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 12 липня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 12 липня?

Місяць розповідає

День, коли важливу роль у нашому житті гратиме минуле, — точніше, вчинки, які людина здійснила за попередній тимчасовий період. Кожен отримає по слугах: за добро віддячать добром, а за зло — злом. Наявний стан речей необхідно прийняти як належне, а заразом зробити висновки і з припущених раніше помилок. Нинішній день — свого роду урок, який необхідно засвоїти, щоб бути успішними надалі.

Місяць радить

Бажання відпочити — логічне у вихідний день — буде сьогодні настільки сильним, що йому не вдасться протистояти, тому не варто цього робити — має сенс розслабитися та відновити сили. Можна також сміливо вирушати на шопінг: вдасться придбати масу потрібних та якісних речей, які прослужать максимально довго.

Місяць застерігає

Необхідно звернути увагу на стан здоров’я: про серйозні проблеми, на щастя, не йтиметься, але байдуже ставитися до себе не можна — наслідки не забаряться. Велика ймовірність сварки з друзями чи родичами, причиною якої може стати будь-яка дрібниця, тому від спілкування з тими, хто нам дорогий, цього дня краще відмовитися.

Читайте також:

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
341
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie