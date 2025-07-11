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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 12 липня
Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 12 липня?
Місяць розповідає
День, коли важливу роль у нашому житті гратиме минуле, — точніше, вчинки, які людина здійснила за попередній тимчасовий період. Кожен отримає по слугах: за добро віддячать добром, а за зло — злом. Наявний стан речей необхідно прийняти як належне, а заразом зробити висновки і з припущених раніше помилок. Нинішній день — свого роду урок, який необхідно засвоїти, щоб бути успішними надалі.
Місяць радить
Бажання відпочити — логічне у вихідний день — буде сьогодні настільки сильним, що йому не вдасться протистояти, тому не варто цього робити — має сенс розслабитися та відновити сили. Можна також сміливо вирушати на шопінг: вдасться придбати масу потрібних та якісних речей, які прослужать максимально довго.
Місяць застерігає
Необхідно звернути увагу на стан здоров’я: про серйозні проблеми, на щастя, не йтиметься, але байдуже ставитися до себе не можна — наслідки не забаряться. Велика ймовірність сварки з друзями чи родичами, причиною якої може стати будь-яка дрібниця, тому від спілкування з тими, хто нам дорогий, цього дня краще відмовитися.
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