Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 13 липня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 13 липня?

Місяць розповідає

Один із найскладніших — і негативних — днів місячного календаря, коли сварки та конфлікти виникають повсюдно. Напруженість, що виникла в цей час у стосунках між людьми, згущуватиметься від самого ранку, і вже до середини дня досягне такого ступеня концентрації, за якого достатньо одного слова — і навіть погляду — щоб виникла непримиренна суперечність думок, позицій чи поглядів. Дуже важливо бути обережними у всьому, але особливо — у спілкуванні з іншими людьми

Місяць радить

День — зрозуміло, за можливості — бажано провести наодинці: так можна буде ні з ким не посваритися, що цього дня більш ніж імовірно. Енергію, якої буде достатньо, необхідно направити на якесь логічне для вихідного і корисне заняття — наприклад, прибирання в домі, в іншому разі вона може відшукати неприємний для нас і оточення «вихід» на поверхню

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Місяць застерігає

Необхідно відмовитись від будь-яких фінансових операцій, та й паперові гроші краще до рук взагалі не брати — навіть у супермаркеті ліпше розплатитися карткою. Не можна виявляти легковажність у всьому, що стосується стосунків із близькою людиною: це може стати причиною серйозної нелагоди.

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