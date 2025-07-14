Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 15 липня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 15 липня?

Місяць розповідає

День потужної енергетики, коли можна і потрібно діяти активно, рухаючись тільки вперед і вгору — до поставленої мети. Найбільш затребуваними якостями виявляться сміливість, безстрашність і відмова від матеріальних благ на користь благ духовних.

Місяць радить

Вирішення будь-яких робочих питань сьогодні буквально приречене на успіх, тому необхідно приурочити до цього дня важливі проєкти, які тривалий час відкладали на потім. Свою точку зору на події, що відбуваються, необхідно відстоювати будь-що, а брехня — навіть на порятунок — є категоричним табу. На роботі успіх чекає на тих, хто вміє делегувати свої повноваження та працювати в команді.

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Місяць застерігає

Заняття цього дня мають бути націлені на творення — руйнування, навіть якщо йдеться про розбирання старого будинку, а натомість ви маєте намір побудувати новий, успіхом не увінчається.

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