Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 2 липня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 2 липня?

Місяць розповідає

День, коли необхідно діяти твердо і рішуче — будь-які сумніви та коливання не дозволять не лише досягти поставленої мети, а й навіть підійти до неї.

Місяць радить

День можна присвятити справам, на які зазвичай не вистачає часу: навести лад у документах, перебрати речі у шафах та викинути все, чим ми давно не користуємось. Якщо щось у нашому житті не складається чи складається не так, як хотілося б, необхідно «відмотати» стрічку своїх дій назад і зрозуміти, що свого часу спричинило помилку: виправивши її, можна буде рухатися далі. Час також сприятливий для зустрічей зі старими друзями — спілкування з ними принесе не лише задоволення, а й користь.

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Місяць застерігає

Не варто вступати у суперечки з колегами та керівництвом: у першому випадку можна налаштувати проти себе колектив, у другому — безпосереднє керівництво, те й інше однаково небезпечне. Небажано давати обіцянки, навіть якщо нас до цього змушуватимуть — не дотримавшись слова, можна заслужити репутацію несерйозної та легковажної людини.

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