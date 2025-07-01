ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
1842
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 2 липня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 2 липня?

Місяць розповідає

День, коли необхідно діяти твердо і рішуче — будь-які сумніви та коливання не дозволять не лише досягти поставленої мети, а й навіть підійти до неї.

Місяць радить

День можна присвятити справам, на які зазвичай не вистачає часу: навести лад у документах, перебрати речі у шафах та викинути все, чим ми давно не користуємось. Якщо щось у нашому житті не складається чи складається не так, як хотілося б, необхідно «відмотати» стрічку своїх дій назад і зрозуміти, що свого часу спричинило помилку: виправивши її, можна буде рухатися далі. Час також сприятливий для зустрічей зі старими друзями — спілкування з ними принесе не лише задоволення, а й користь.

Місяць застерігає

Не варто вступати у суперечки з колегами та керівництвом: у першому випадку можна налаштувати проти себе колектив, у другому — безпосереднє керівництво, те й інше однаково небезпечне. Небажано давати обіцянки, навіть якщо нас до цього змушуватимуть — не дотримавшись слова, можна заслужити репутацію несерйозної та легковажної людини.

Читайте також:

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
1842
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie