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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
14
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 21 липня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 21 липня?

Місяць розповідає

Негативний і небезпечний місячний день, який загрожує конфліктами, сварками та чварами. Людей переповнює агресія, тому спілкування, яке може бути неприємним, краще звести до мінімуму. До того ж, у кожного з нас можуть проявитися самовпевненість, зарозумілість, бажання хвалитися своїми досягненнями та перебільшувати свої здібності — згодом нічого, крім сорому, ці негативні прояви характеру в людини не викличуть.

Місяць радить

Сили, які вичерпуються, потрібно витрачати вкрай економно: інакше їх не вистачить навіть на першочергові справи, не кажучи вже про другорядні завдання.

Місяць застерігає

Спілкування з начальством — особливо, якщо воно торкнеться фінансових питань — краще перенести на інший час: позитивних результатів воно однаково не дасть, навпаки, може зіпсувати всю справу. Розмови з коханою людиною потрібно звести до мінімуму: односкладними реченнями, звичайно, розмовляти не варто, але й заводити тривалі бесіди теж — вони можуть призвести до серйозних сварок.

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Дата публікації
Кількість переглядів
14
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