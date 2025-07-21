Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 22 липня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 22 липня?

Місяць розповідає

День небажано витрачати на вирішення побутових та господарських — простіше кажучи, «приземлених» — питань, головне в цей час — духовність, яка дасть відповіді на всі запитання, які ми ставимо собі чи навколишньому світу. Іноді — навіть у особливо складних випадках — досить буває довіритися вищим силам, які розв’яжуть будь-які питання, до того ж, зроблять це без нашої участі.

Місяць радить

Енергії цього дня буде багато, але це не означає, що її можна витрачати через дрібниці — навпаки, сили необхідно економити, тоді вдасться розтягнути їх на велику кількість часу. Можна складати плани на майбутнє, продумуючи водночас кожен свій крок, і готувати документи, які можуть бути підписані під час зустрічі з діловими партнерами, але проводити їх краще наступного дня. Також дуже важливо хоча б частину часу приділити родичам — особливо людям похилого віку та дітям.

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Місяць застерігає

Небажано ставати до реалізації нових проєктів — найімовірніше, вони виявляться невдалими. Також категорично протипоказано хвилюватися, тому не варто спілкуватися з людьми, які свідомо викликають у нас негативні емоції, а якщо таке трапилося, потрібно докласти максимум зусиль, щоб проігнорувати їхні недружні випади та провокації.

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