Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 23 липня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 23 липня?

Місяць розповідає

Чистий та світлий місячний день зі збалансованою та цілющою енергетикою, коли необхідно діяти з максимальною обережністю, щоб навіть випадково не нашкодити нікому ні ділом, ні словом, ні думкою. Потрібно бажати оточенню — навіть якщо воно роздратовує нас — тільки добра, зрештою, все, чого ми хочемо для інших, обернеться проти нас — як погане, так і добре.

Місяць радить

Будь-які ділові та фінансові питання вирішаться вдало — вони принесуть прибуток. За цінною — і необхідною — у цей час порадою не доведеться ходити далеко, її надати можуть найближчі люди. Можна купувати нерухомість — землю, будинки, квартири, щоб потім упорядковувати закупати, — починати будівництво або ремонт.

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Місяць застерігає

Небажано нервувати і перенапружуватися: у першій половині дня для цього доведеться докладати певних зусиль, але вже після обіду напружена атмосфера почне розряджатися, стан спокою не вимагатиме серйозних зусиль. Не найкращий час для створення сім’ї — призначене на цей день весілля може зірватися з найнесподіванішої причини.

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