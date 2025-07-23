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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
64
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити в цей день 24 липня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 24 липня?

Місяць розповідає

Дивовижний за своєю енергетикою день, який почнеться з похмурого настрою та негативного погляду на життя, які вже ближче до обіду розсіються і поступляться місцем спокою та безтурботності. Єдиний «мінус» цього часу — відсутність фізичних і моральних сил, які можна було б витратити на роботу над новими справами, зате їх планувати — це вдасться зробити найкращим чином.

Місяць радить

Потрібно приділити максимум часу близьким людям — рідним та близьким, до того ж їм потрібно, як мінімум, зателефонувати, а як максимум — провести з ними вечір.

Місяць застерігає

Умиротворення, яке ми відчуватимемо в цей час, може зіграти з нами злий жарт, зробивши нас надто довірливими — в такому стані легко стати жертвою шахраїв і просто непорядних людей, які переслідують корисливі цілі. Також треба відмовитись від великих закупів та ризикованих фінансових операцій — до добра вони не доведуть. Небезпечними можуть виявитися і медичні процедури, тому краще перенести їх на інший день. Необхідно бути обережними в харчуванні — неякісні, несвіжі або надто гострі страви можуть викликати проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

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Дата публікації
Кількість переглядів
64
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