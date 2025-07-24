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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
95
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 25 липня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 25 липня?

Місяць розповідає

Нинішній день астрологи часто називають «стартовим», тому що в другій його половині можна ставати до роботи над проєктами, реалізація яких була запланована попередньої місячної доби.

Місяць радить

Допомога іншим людям може стати доброю прикметою, що означає, що удача — зокрема і матеріальна — буде супроводжувати благодійника у всіх його справах, так що не варто скупитися. Необхідно звернути увагу на сни, які насняться цієї ночі — у них буде підказка щодо того, як вчинити в життєвій — чи професійній — ситуації.

Місяць застерігає

У жодному разі не можна посвячувати у свої плани інших людей — інакше не варто дивуватися, якщо щось піде не так, а то й зовсім не залагодиться від самого початку. У цей час не варто давати волю негативним емоціям: скандали, які можуть спалахувати з приводу та навіть без приводу, зіпсують стосунки з оточенням — навіть дуже близькими людьми. День також несприятливий для спілкування з близькими — будь-які зустрічі з ними, навіть якщо вони були призначені раніше, краще перенести на інший час.

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Дата публікації
Кількість переглядів
95
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