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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
153
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 26 липня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 26 липня?

Місяць розповідає

День, коли після темного безмісячного неба часу Гекати на ньому вперше стає помітним тонким місячним серпом. З одного боку, випаровується негатив останньої доби — на зміну йому приходить позитив. З іншого, з'являються перші «сходи» наших вчинків: ми починаємо бачити, наскільки правильно діяли і до якого проміжного результату дійшли, а отже, у разі помилки у нас є простір для маневру, який дозволить все виправити.

Місяць радить

Будь-які вчинки — у вихідний день вони матимуть переважно особистий характер — мають бути спрямовані винятково на творення, тільки в такому разі вони виявляться вдалими. Доброзичливість виявлена сьогодні стосовно інших людей згодом принесе позитивні результати тим, від кого вони походять.

Місяць застерігає

Негативних емоцій необхідно уникати завжди, але цього дня — особливо вони можуть призвести до прояву таких негативних якостей характеру як підозрілість, злопам'ятність, безглуздість і сварливість, що не приведуть ні до чого доброго.

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Дата публікації
Кількість переглядів
153
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