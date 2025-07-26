Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 27 липня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 27 липня?

Місяць розповідає

Нинішній день — час вибору між добром і злом, але він також пов'язаний з енергією роду, яка дає змогу — у разі потреби — отримати допомогу від своїх предків. День відчиняє двері до будь-якої інформації, тому якщо існує потреба в нових знаннях, шукати їх необхідно саме сьогодні.

Місяць радить

Необхідно садити дерева — символом дня є Дерево пізнання — і концентруватися на своєму корінні, вивчаючи історію своїх предків, краю, в якому народився, і країни, в якій живеш. Важливо відмовитися від темних і злих думок, зосередившись на світлих і добрих, це стане гарною прикметою для того, хто вибере саме цей позитивний життєвий бік.

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Місяць застерігає

Важливо уникати спокус, яких у цей день було достатньо в усіх сферах життя, пішовши в них на поводі, можна завдати шкоди самим собі. Не можна також ухвалювати важливі рішення — дуже велика ймовірність помилитися навіть там, де, здавалося б, це неможливо.

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