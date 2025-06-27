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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
3051
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 28 червня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 28 червня?

Місяць розповідає

День боротьби добра зі злом, коли кожному з нас доведеться — хочемо ми того чи ні — доведеться обрати одну зі сторін. Водночас зло цілком може мати набагато привабливіший вигляд, ніж добро, але не варто забувати, що це може бути пасткою, а за відданість силам пітьми рано чи пізно доведеться відповідати, тож обережність — понад усе.

Місяць радить

День — або хоча б значну частину — бажано провести на самоті, уникаючи навіть просто — побутового спілкування (велика ймовірність серйозних конфліктів у сім’ї), не кажучи вже про гучні свята та вечірки. Дуже важливо звернути увагу на сни, які насняться цієї ночі: їх треба запам’ятати, а ще краще — записати, щоб згодом проаналізувати — у них може бути цінна інформація. Успішними будуть будь-які домашні справи, тож не варто їх відкладати.

Місяць застерігає

Велику небезпеку становлять будь-які хірургічні операції, тому проводити їх потрібно лише у разі потреби. Не варто також ні з ким з’ясовувати стосунки — це їм не піде на користь. Небажано переїжджати, змінюючи квартиру, місто і, особливо, країну: навіть якщо міграцію було заплановано заздалегідь, її потрібно перенести хоча б на кілька днів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
3051
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